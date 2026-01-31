Mercedes svela la S-Class elettrica con auto-pilota per servizi di trasporto premium

Mercedes-Benz ha presentato la nuova Classe S, che arriva con un’offerta di lusso e tecnologia avanzata. La vettura è anche il primo modello di Mercedes a integrare un sistema di auto-pilota pensato per i servizi di trasporto di alta gamma. La casa tedesca punta a rivoluzionare il modo di muoversi, combinando comfort e innovazione.

Mercedes-Benz ha presentato la nuova Classe S non solo come l'apice del lusso automobilistico, ma come la base strategica per un futuro di trasporto autonomo di alto livello. La berlina tedesca, svelata a gennaio 2026, è stata progettata fin dall'inizio per supportare la guida autonoma di Livello 4, ovvero la capacità di operare senza intervento umano in condizioni definite, con sistemi ridondanti per sterzo, frenata, alimentazione e calcolo. Questa architettura di sicurezza fail-safe la rende idonea per servizi di trasporto senza conducente, in particolare per soluzioni di robotaxi di fascia premium.

