Quanto costa vedere le Olimpiadi? Da Bormio a Livigno viaggio tra le sedi di Milano Cortina

Petteri si dirige verso le montagne della Stelvio con un cappellino che mostra la bandiera finlandese e occhiali da sole a specchio. Ha voglia di sport e di vivere le Olimpiadi. Da Bormio a Livigno, i tifosi e gli appassionati si spostano tra le diverse località, cercando di capire quanto costa partecipare o seguire gli eventi a Milano Cortina. La voglia di vivere l'atmosfera olimpica spinge molti a viaggiare tra le sedi, tra trasferimenti e spese, mentre il countdown alle gare entra nel vivo.

(Adnkronos) – Petteri si avvia verso la Stelvio con un cappellino ben riconoscibile: bandiera finlandese, occhiali da sole a specchio e tanta voglia di sport e di Olimpiadi: "Cosa mi pare di Milano Cortina? Fin qui, really nice. Tutto molto bello. Costa un po', a cominciare dagli hotel, ma il cibo è fantastico e le gare sono pazzesche". Pollice in su per i Giochi italiani. Petteri, 54 anni, viene da Helsinki e alloggia in un hotel non lontano da Bormio, sede delle gare di sci alpino: "Per due persone, il costo di una settimana è di circa duemila euro. Poi va aggiunto tutto il resto, ma per i biglietti mi sembrano prezzi nella norma.

La cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 sta facendo salire l’asticella dei costi.

