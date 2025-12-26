Quando partono Paris e gli azzurri nel superG di Livigno 2025 | orari esatti n di pettorale tv

Sabato 27 dicembre andrà in scena il superG maschile di Livigno, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Si torna in pista dopo la piccolissima sosta coincisa con Natale e Santo Stefano, ci sarà spazio per un evento in un impianto che ospiterà il massimo circuito internazionale itinerante per la prima volta nella storia e che per l’occasione prende il posto di Bormio. Appuntamento alle ore 11.30, l ‘Italia inseguirà il risultato di lusso dopo essere stata grande protagonista in Val Gardena la scorsa settimana. Riflettori puntati in particolar modo su Dominik Paris, Mattia Casse, Giovanni Franzoni e Guglielmo Bosca, ma proveranno a brillare anche l’eterno Christof Innerhofer e l’arrembante Florian Schieder, senza dimenticarsi di Marco Abbruzzese, Benjamin Alliod e Max Perathoner. 🔗 Leggi su Oasport.it

