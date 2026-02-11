Quando parte Giovanni Franzoni oggi in superG Olimpiadi Bormio | n di pettorale orario tv

Questa mattina, Giovanni Franzoni scenderà in pista nel superG delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Il suo pettorale è stato sorteggiato e l’evento si svolgerà alle 11, trasmesso in diretta televisiva. Franzoni punta a una medaglia, forte delle sue qualità e della volontà di fare bene in questa grande vetrina olimpica.

Giovanni Franzoni sarà uno dei grandi favoriti per la conquista delle medaglie nel superG delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, che andrà in scena mercoledì 11 febbraio (ore 11.30) sulla mitica pista Stelvio di Bormio. Dopo aver conquistato la medaglia d’argento nella discesa libera di sabato alle spalle di Von Allmen e avere illuminato la scena nella combinata a squadre di lunedì (miglior tempo nel segmento veloce, ma poi Alex Vinatzer non ha retto la pressione in slalom), il 24enne si rimetterà in gioco in una disciplina a lui estremamente congeniale e dove può sfruttare la sua velocità in curva. 🔗 Leggi su Oasport.it

Oggi si alza il sipario sul superG delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Questa mattina, Giovanni Franzoni si prepara a scendere in pista nel superG delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

