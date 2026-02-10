Quando parte Giovanni Franzoni in superG Olimpiadi Bormio | n di pettorale orario tv

Oggi si alza il sipario sul superG delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Giovanni Franzoni, uno dei favoriti, si prepara a scendere in pista alle 11, con il numero di pettorale ancora da assegnare. La gara sarà trasmessa in diretta in tv, e gli appassionati sono già pronti a tifare per il giovane sciatore italiano.

Giovanni Franzoni sarà uno dei grandi favoriti per la conquista delle medaglie nel superG delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, che andrà in scena mercoledì 11 febbraio (ore 11.30) sulla mitica pista Stelvio di Bormio. Dopo aver conquistato la medaglia d’argento nella discesa libera di sabato alle spalle di Von Allmen e avere illuminato la scena nella combinata a squadre di lunedì (miglior tempo nel segmento veloce, ma poi Alex Vinatzer non ha retto la pressione in slalom), il 24enne si rimetterà in gioco in una disciplina a lui estremamente congeniale e dove può sfruttare la sua velocità in curva. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questa mattina, Giovanni Franzoni si prepara a scendere in pista nel superG delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Oggi, venerdì 23 maggio, si disputa a Kitzbuehel il superG di Coppa del Mondo con Giovanni Franzoni tra i partecipanti.

