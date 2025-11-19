Monaco il principe Alberto e la principessa Charlene celebrano la festa nazionale | le immagini

Il principe Alberto II e la principessa Charlene di Monaco, insieme ai loro figli gemelli, la principessa Gabriella e il principe Jacques, si sono riuniti per celebrare la festa nazionale del Paese. Per tutta la giornata, Monaco si è vestita di rosso e bianco, i colori nazionali. Chiamata anche Festa del Principe, la celebrazione risale al 1857 e al regno del Principe Carlo III. La Festa Nazionale monegasca corrisponde alla data della festa del santo patrono di chiunque sia attualmente principe. Quando Alberto II succedette a Ranieri III, la data avrebbe dovuto essere spostata al 15 novembre, giorno di Sant’Alberto, ma il principe desiderò mantenere la data del 19 novembre in memoria di suo padre. 🔗 Leggi su Lapresse.it

