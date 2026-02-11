Quando il potere al lavoro si presenta come partecipativo, spesso nasconde una realtà ben diversa. Molte aziende dichiarano di seguire modelli orizzontali, ma in realtà mantengono forme di potere nascoste e poco trasparenti. Il dissenso, invece di essere accettato, diventa rischioso e può portare a paura e autocensura. In questi ambienti, chi osa alzare la voce si confronta con un sistema che, di fatto, opprime senza dichiararlo apertamente.

Molte organizzazioni si dichiarano orizzontali e partecipative ma mantengono forme di potere opache e non dichiarate dove il dissenso non viene vietato ma reso rischioso: il potere che nega se stesso può trasformarsi in una forma di oppressione capace di generare paura, autocensura e adattamento. L'articolo presenta alcune chiavi di consapevolezza per proteggere integrità, libertà di pensiero e spazio di scelta individuale.

© Iodonna.it - Quando il potere al lavoro si racconta come partecipativo ma è invece fortemente opprimente, come comportarsi?

