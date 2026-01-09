‘Monologo sul potere’ | Davide Fabbri si racconta

Questa sera alle 21,30 il Circolo culturale La Rimbomba di Bertinoro ospiterà una replica di ‘ Monologo sul potere ’, lo spettacolo di Davide Fabbri che intreccia racconto personale, analisi civile e riflessione sui limiti e le contraddizioni dell’esercizio del potere. Sottotitolato ‘Memorie eretiche di un blogger d’inchiesta: fra querele, intimidazioni e libertà d’espressione’, il monologo prende spunto dall’esperienza diretta dell’autore, noto per le sue inchieste scomode sui centri di potere del territorio e sulle dinamiche che regolano le oligarchie locali. Nel corso della serata, Fabbri affronta apertamente le ragioni che lo hanno portato a fermarsi, ripercorrendo episodi di pressione, minacce legali e intimidazioni, ma anche interrogandosi sul prezzo personale e collettivo della libertà di espressione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

