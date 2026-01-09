Questa sera alle 21,30, al Circolo culturale La Rimbomba di Bertinoro, si terrà la replica di

Questa sera alle 21,30 il Circolo culturale La Rimbomba di Bertinoro ospiterà una replica di ‘ Monologo sul potere ’, lo spettacolo di Davide Fabbri che intreccia racconto personale, analisi civile e riflessione sui limiti e le contraddizioni dell’esercizio del potere. Sottotitolato ‘Memorie eretiche di un blogger d’inchiesta: fra querele, intimidazioni e libertà d’espressione’, il monologo prende spunto dall’esperienza diretta dell’autore, noto per le sue inchieste scomode sui centri di potere del territorio e sulle dinamiche che regolano le oligarchie locali. Nel corso della serata, Fabbri affronta apertamente le ragioni che lo hanno portato a fermarsi, ripercorrendo episodi di pressione, minacce legali e intimidazioni, ma anche interrogandosi sul prezzo personale e collettivo della libertà di espressione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ‘Monologo sul potere’: Davide Fabbri si racconta

