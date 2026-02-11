Provinciali il ‘pastrocchio’ della commissione elettorale | errori nei dati ed esclusioni senza motivo

La situazione intorno alle prossime elezioni provinciali di Benevento è più complicata del previsto. A poco più di due settimane dal voto, emergono problemi con i dati e le esclusioni di candidati senza motivi chiari. La commissione elettorale sta attirando critiche per aver commesso errori e per aver preso decisioni che sembrano affrettate, lasciando molti incertezza tra gli elettori e i candidati. La polemica cresce e il rischio è che queste incertezze possano influire sul voto.

Tempo di lettura: 2 minuti A poco più di due settimane dal voto per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Benevento, l'attenzione politica si concentra non tanto su programmi e alleanze quanto sull'operato della commissione elettorale, finita al centro delle polemiche per una serie di passaggi ritenuti superficiali. Due i casi che stanno alimentando il dibattito: l'esclusione del candidato del Partito Democratico Giuseppe Antonio Natalino Stanzione e l'errore nella trascrizione dei dati anagrafici nella lista "Mastella – Noi di Centro", dove compare una candidata di fatto inesistente nel cosiddetto caso "Cinzia".

