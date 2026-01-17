Uganda | Museveni confermato presidente l' annuncio della commissione elettorale

La commissione elettorale ugandese ha annunciato la conferma della vittoria di Yoweri Museveni alle elezioni presidenziali, con il 71,65% dei voti. L’attuale presidente ha battuto il suo sfidante, Robert Kyagulanyi Ssentamu, noto come Bobi Wine, che ha ottenuto il 24,72%. Questi risultati segnano la continuazione del mandato di Museveni, in carica dal 1986.

Il presidente uscente Yoweri Museveni ha ottenuto il 71,65% dei voti alle elezioni in Uganda, secondo i risultati ufficiali, battendo il giovane sfidante, il musicista diventato politico Robert Kyagulanyi Ssentamu, meglio conosciuto come Bobi Wine (24,72% dei voti). Per l'81enne Museveni è il settimo mandato. Wine, il cui vero nome è Kyagulanyi Ssentamu, ha condannato quello che ha descritto come una campagna elettorale scorretta. "Avendo ottenuto il maggior numero di voti nelle elezioni e avendo ottenuto più del 50% dei voti validi espressi nelle elezioni, la Commissione dichiara il candidato Yoweri Tibuhaburwa Kaguta Museveni presidente dell'Uganda regolarmente eletto", le parole del presidente della Commissione, Simon Mugenyi Byabakama. Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Yoweri Museveni in testa alle presidenziali in Uganda, Bobi Wine ai domiciliari; L'Uganda va al voto, vincerà l'eterno Museveni. Ma senza più aiuti, addio accoglienza ai rifugiati; Il presidente dell'Uganda Museveni in netto vantaggio nei primi risultati elettorali; L'Uganda taglia internet pochi giorni prima delle elezioni presidenziali. Uganda, il presidente Museveni vince il settimo mandato - Il leader 81enne rimane alla guida per il Paese che regge da 40 anni. msn.com

Uganda: Museveni confermato presidente, l'annuncio della commissione elettorale - Il presidente uscente Yoweri Museveni ha ottenuto il 71,65% dei voti alle elezioni in Uganda, secondo i risultati ufficiali, ... stream24.ilsole24ore.com

Il presidente dell’Uganda Yoweri Museveni ha vinto delle elezioni molto contestate, e governerà per il settimo mandato consecutivo - Il presidente dell’Uganda Yoweri Museveni ha vinto le elezioni che si sono tenute giovedì nel paese, e governerà quindi per il settimo mandato consecutivo. ilpost.it

Uganda, Museveni è presidente per la 7° volta Yoweri Museveni, 81 anni, ha ottenuto la maggioranza (71,65%) dei voti alle ultime elezioni del Paese, conquistando per la 7° di fila il mandato di presidente. La vittoria è giunta dopo una campagna elettorale ric - facebook.com facebook

In Uganda un altro dittatore eterno. Tra repressione, arresti e silenzi, è sempre lo stesso regime, quello di Yoweri Museveni x.com

