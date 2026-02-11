Prossime tappe Ct atteso a Bergamo Poi sarà a Cagliari per il baby Palestra

Rino Gattuso continua a girare l’Italia con il suo tour tra cene e partite di calcio. Questa settimana il ct azzurro sarà a Bergamo, dove incontrerà i giocatori dell’Atalanta, tra cui Carnesecchi, Scamacca, Raspadori e forse Bellanova e Scalvini, che è tornato in campo dopo un infortunio. Dopo Bergamo, Gattuso si sposterà a Cagliari, dove visiterà il baby Palestra.

Il “tour“ fra cene e pallone di Rino Gattuso prosegue nel Belpaese. In questi giorni il ct azzurro sarà anche a Bergamo dove incontrerà i calciatori della Dea in odor di convocazione: dal portiere Carnesecchi al bomber Scamacca, ma pure l’ultimo arrivato Raspadori e probbilmente Bellanova e pure Scalvini, rientrato dopo un infortunio. Lunedì 16, invece, Gattuso è atteso a Cagliari dopo il posticipo contro il Lecce per parlare con altri due “azzurrabili“: il portiere Elia Caprile e soprattutto Marco Palestra, quest’ultimo una delle piacevoli rivelazioni del campionato (e di proprietà dell’Atalanta). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

