' ' Prof parlaci delle Foibe' ' | gli striscioni della Lega Giovani Abruzzo nella Giornata del ricordo

Nella giornata del Ricordo, i giovani della Lega Abruzzo hanno esposto due striscioni in ogni capoluogo di provincia. La scritta “Prof, parlaci delle Foibe” appare chiara e diretta, per ricordare le vittime di quella pagina oscura della storia. Le affissioni hanno suscitato reazioni e portato l’attenzione sulla memoria di quegli eventi, senza troppi giri di parole.

Due striscioni per ogni capoluogo di provincia con la scritta: ''Prof, parlaci delle Foibe'' sono stati affissi in occasione della Giornata del Ricordo dalla Lega Giovani Abruzzo.Un'iniziativa simbolica su tutto il territorio regionale per “riportare al centro dell'attenzione una pagina dolorosa.🔗 Leggi su Chietitoday.itImmagine generica

