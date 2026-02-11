Processo ‘Minefield’ si ampliano le accuse

La Procura ha ampliato le accuse nell’ambito del processo ‘Minefield’, che si sta svolgendo davanti al giudice Silvia Guareschi. Alla sbarra ci sono circa un centinaio di imputati, tra cui un quarto sono accusati di far parte di un’associazione a delinquere con sede a Reggio. La vicenda si trascina da mesi e ora si aggiungono nuovi capi di imputazione.

Si ampliano le accuse mosse dalla Procura nell'operazione 'Minefield', di recente approdata all'udienza preliminare davanti al giudice Silvia Guareschi (foto) con un centinaio di imputati, di cui un quarto accusati di far parte di un'associazione a delinquere con base a Reggio. I pm Dario Chiari e Stefano Finocchiaro contestano a vario titolo i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti, frodi fiscali e riciclaggio per ripulire il denaro di attività illecite, con flussi anche all'estero. L'indagine, condotta da fiamme gialle e carabinieri, culminò due anni fa in 15 misure cautelari, di cui 5 in carcere, 7 ai domiciliari e misure interdittive verso due commercialisti e un imprenditore, nonché sequestri.

