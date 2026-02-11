Presi a pietrate i mezzi nel cantiere della fibra ottica la ditta | Colpita un' opera di pubblica utilità
Un grave episodio di vandalismo si è verificato nel quartiere di San Leone, dove alcuni sconosciuti hanno preso a pietrate i mezzi impegnati nei lavori di posa della fibra ottica. La ditta coinvolta denuncia danni e protesta per l’atto di inciviltà che mette a rischio un’opera di pubblica utilità. La polizia sta indagando per identificare i responsabili.
Raid notturno a San Leone con denuncia alla Polizia e condanna di Open Fiber per il danneggiamento di un intervento finanziato con fondi del Pnrr Un grave episodio di vandalismo e di inciviltà ha colpito il cantiere per la posa della fibra ottica nel quartiere di San Leone. Nella notte tra martedì 10 e mercoledì 11 febbraio sono stati danneggiati i mezzi di un'impresa di Favara, impegnata nei lavori, che ha immediatamente - come puntualizzato da Open Fiber - presentato denuncia alla polizia. A condannare con fermezza l’accaduto è proprio Open Fiber che sottolinea come il gesto “non abbia provocato soltanto un danno a un’azienda siciliana, ma abbia colpito un’infrastruttura pubblica strategica destinata a migliorare la qualità della vita dell’intera comunità agrigentina”.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
