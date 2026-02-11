Presa in pieno Travolta dal treno in Italia è caos sui binari | disagi pesantissimi

Una mattina di caos sui binari in Liguria. Un treno ha investito una persona, causando la sospensione della circolazione sulla tratta. Passeggeri e pendolari sono rimasti bloccati, con ritardi e disagi pesanti in tutta la zona. La polizia e i tecnici sono sul posto per gli accertamenti.

Mattinata di forte criticità sulla rete ferroviaria in Liguria. Un episodio improvviso ha interrotto la normalità dei collegamenti, generando attese, ritardi e la sospensione della circolazione in una tratta particolarmente trafficata, con ripercussioni immediate per pendolari e viaggiatori. La situazione si è rapidamente tradotta in un blocco operativo: aggiornamenti ai tabelloni, rallentamenti nelle stazioni e la necessità di gestire l'emergenza sul posto. L'intervento delle autorità ha reso necessario fermare i convogli in transito per consentire i rilievi e le operazioni di sicurezza. Investimento sui binari tra Ventimiglia e Sanremo: cosa è successo.

