Italia dramma sui binari | Preso in pieno c’è una vittima Caos tutto bloccato
Il dramma si è consumato in pochi istanti, nel primo pomeriggio di mercoledì, quando un treno regionale da poco ripartito dalla stazione di Faenza ha travolto una persona lungo la linea ferroviaria che collega la città manfreda a Forlì. Era circa mezzogiorno passato di poco quando, secondo una prima ricostruzione, il convoglio ha investito l’individuo, che è deceduto sul colpo. Le ipotesi raccolte nelle prime ore indicano la possibilità che si tratti di un gesto volontario, un presunto suicidio avvenuto in un tratto di linea particolarmente trafficato della dorsale adriatica. Le conseguenze, immediate e gravi, hanno reso necessario il blocco totale della circolazione ferroviaria a partire dalle 16 per consentire tutti gli accertamenti richiesti dall’autorità giudiziaria. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
