Esposizione internazionale 100 presepi in Vaticano | tra i partecipanti anche un brindisino
SAN VITO DEI NORMANNI - Scenografo, Architetto d’interni e Light Design, muove i primi passi nel mondo dell’arte presepiale alla giovane età di 4 anni raccogliendo materiali poveri e utilizzando i personaggi del presepe racchiusi negli ovetti Kinder.Simone Saracino, di San Vito Dei Normanni. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
