Esposizione internazionale 100 presepi in Vaticano | tra i partecipanti anche un brindisino

Brindisireport.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

SAN VITO DEI NORMANNI - Scenografo, Architetto d’interni e Light Design, muove i primi passi nel mondo dell’arte presepiale alla giovane età di 4 anni raccogliendo materiali poveri e utilizzando i personaggi del presepe racchiusi negli ovetti Kinder.Simone Saracino, di San Vito Dei Normanni. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Esposizione internazionale 100 presepi in Vaticano: tra gli partecipanti anche un brindisino - Colonnato di sinistra di Gian Lorenzo Bernini, dall’8 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 ... Secondo brindisireport.it

Natale: l’8 dicembre l’inaugurazione della mostra “100 presepi in Vaticano” - Torna con la settima edizione, quest’anno a pochi giorni dall’apertura del Giubileo 2025, l’esposizione internazionale “100 presepi in Vaticano”, mostra che raccoglie opere realizzate da artisti di ... Lo riporta agensir.it

Giubileo: VII edizione della mostra '100 presepi in Vaticano' - Torna con la settima edizione, quest'anno a pochi giorni dall'Apertura del Giubileo 2025, l'Esposizione Internazionale "100 Presepi in Vaticano", mostra che raccoglie opere realizzate da artisti di ... Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Esposizione Internazionale 100 Presepi