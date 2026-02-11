Poste italiane il dietro le quinte dello spot per le Olimpiadi 2026

Questa mattina, al Teatro 18 di Cinecittà, è stato girato lo spot di Poste Italiane per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La produzione ha coinvolto attori e tecnici, che hanno lavorato tutto il giorno per mettere a punto le scene. La campagna pubblicitaria mira a promuovere l’evento sportivo più importante del prossimo anno, mostrando il legame tra il marchio e le Olimpiadi.

Al Teatro 18 di Cinecittà, a Roma, ha preso forma lo spot di Poste Italiane dedicato alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Il Gruppo è premium logistics partner dell'evento. Un mese di preparazione tecnica, due giorni di riprese e oltre 50 professionisti coinvolti tra attori e atleti professionisti in varie discipline invernali. Il TgPoste ha dedicato un servizio per mostrare il dietro le quinte delle registrazioni, realizzate con l'utilizzo di 110 sacchi di neve sparata su una superficie di 500 metri quadri. Grazie anche all' intelligenza artificiale è stato realizzato un fondale con una risoluzione 18K per ricreare le condizioni di illuminazione delle Dolomiti in maniera ultra realistica, modificabile e personalizzabile in base alle esigenze di scena.

