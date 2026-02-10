Olimpiadi Milano Cortina | la coordinatrice Botticelli racconta un anno dietro le quinte del guardaroba monumentale

I preparativi per le Olimpiadi di Milano-Cortina sono in pieno fermento. Caterina Botticelli, coordinatrice dell’evento, svela cosa succede dietro le quinte del grande progetto. Tra abiti, accessori e mille dettagli, ha passato un anno a coordinare il guardaroba monumentale che vestirà atleti, ospiti e staff. La sua esperienza rivela la fatica e l’organizzazione necessarie per far funzionare tutto senza intoppi.

Dietro il Glamour delle Olimpiadi: L’Anno di Caterina Botticelli e la Gestione di un Guardaroba Monumentale. Caterina Botticelli, originaria di Porto San Giorgio, in provincia di Fermo, nelle Marche, ha vissuto un’esperienza intensa e culminante come customer wardrobe supervisor alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Un anno di lavoro dedicato alla pianificazione e realizzazione di un guardaroba imponente, composto da 1.500 costumi e accessori, coordinando una squadra di 30 persone tra professionisti e studenti dell’Accademia delle Belle Arti di Brera. La sua dedizione ha contribuito a dare vita a uno spettacolo che ha catturato l’attenzione del mondo intero, celebrando l’Italia e i suoi atleti.🔗 Leggi su Ameve.eu

