Porto di Tremestieri un’emergenza senza fine | il Comitato La Nostra Città chiede chiarezza sui ritardi

Il porto di Tremestieri resta al centro di una questione irrisolta, caratterizzata da ritardi e incertezze. Il Comitato La Nostra Città richiede chiarimenti sulle tempistiche e le cause di queste problematiche, evidenziando l’importanza di un’adeguata trasparenza per una questione che coinvolge l’intera comunità. La situazione richiede un’attenzione costante e una chiarezza che possa favorire soluzioni concrete e condivise.

Il porto di Tremestieri a Messina: trascorsi 8 anni dall’inizio dell’opera che doveva essere ultimata in 18 mesi! - «Questo pomeriggio ho incontrato il nuovo commissario per il completamento del porto di Tremestieri, Francesco Di Sarcina . msn.com

«Il porto di Tremestieri è la priorità» - Dal porto di Tremestieri, priorità assoluta per la città, al progetto di riqualificazione del waterfront Boccetta- lasicilia.it

Messina, anche il Mit accende i riflettori sul caso del porto di Tremestieri https://gazzettadelsud.it/p=2149740 - facebook.com facebook

