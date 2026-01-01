Porto di Tremestieri un’emergenza senza fine | il Comitato La Nostra Città chiede chiarezza sui ritardi
Il porto di Tremestieri resta al centro di una questione irrisolta, caratterizzata da ritardi e incertezze. Il Comitato La Nostra Città richiede chiarimenti sulle tempistiche e le cause di queste problematiche, evidenziando l’importanza di un’adeguata trasparenza per una questione che coinvolge l’intera comunità. La situazione richiede un’attenzione costante e una chiarezza che possa favorire soluzioni concrete e condivise.
La vicenda del porto di Tremestieri continua a rappresentare una delle pagine più controverse e irrisolte della storia infrastrutturale di Messina. A puntare i riflettori sull’opera, avviata nel 2001 con un decreto di emergenza del governo Berlusconi, è il Comitato La Nostra Città, che ricorda. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
