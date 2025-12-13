Roma una mostra celebra i 120 anni delle Ferrovie dello Stato

A Roma si apre una mostra dedicata ai 120 anni delle Ferrovie dello Stato, raccontando la storia delle infrastrutture ferroviarie italiane. Dalle origini con le prime stazioni alla migrazione di massa degli anni del boom economico, fino alle moderne tecnologie dell’alta velocità, il percorso ripercorre un secolo e mezzo di sviluppo e progresso.

A . Dalle prime stazioni alla grande migrazione dal Sud al Nord negli anni del boom economico fino all'alta velocità di oggi. Tgcom24.mediaset.it

