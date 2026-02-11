Pomezia Violenza in famiglia Legge n 181 del 2 Dicembre 2025 46enne marocchino ristretto in carcere a Velletri
Nella mattinata di ieri, i Carabinieri di Pomezia hanno arrestato un uomo di 46 anni, marocchino, coinvolto in un caso di violenza familiare. L’uomo, accusato di aver compiuto atti violenti in famiglia, è stato portato nel carcere di Velletri. La vicenda è legata alla recente applicazione della legge n. 181 del 2 dicembre 2025, che rafforza le misure contro i casi di violenza domestica.
Cronache Cittadine POMEZIA – Nella mattinata di ieri, 10 Febbraio, i Carabinieri della Compagnia di Pomezia hanno dato esecuzione a un'ordinanza di
Ardea, taglia il braccialetto elettronico e fugge: 46enne rintracciato e arrestato a Pomezia
Violenza in famiglia: custodia cautelare in carcere per un uomo di 50 anni
Un uomo di 50 anni è stato arrestato dalla Polizia di Avellino con una misura cautelare in carcere, accusato di maltrattamenti in famiglia ed estorsione.
Argomenti discussi: Pomezia, violenza in famiglia: aggredisce e accoltella la madre per 20 euro. Arrestato un 23enne; Aggredisce la madre per 20 euro, 23enne arrestato a Pomezia; Accoltella e picchia la madre per 20 euro; Vuole soldi per comprare la droga. La mamma: Devi farla finita con quella robaccia. Lui la picchia e la accoltella, paura vicino Roma.
Aggredisce la madre per 20 euro, 23enne arrestato a PomeziaLa lite è degenerata quando la madre si è rifiutata di dare al figlio il denaro per la droga. La donna è stata soccorsa dal 118, il giovane rintracciato poco dopo e arrestato ... rainews.it
Violenza in famiglia, come aiutare i bambiniContinuano le iniziative per la settimana contro la violenza sulle donne, che culminerà con la giornata nazionale di domenica 25, voluta dalle Nazioni Unite. In sala del consiglio del comune a Trieste ... rainews.it
tra Ponte di Nona, Rocca di Papa, Pomezia e Trullo, i Carabinieri arrestano, denunciano e intervengono per atti di violenza, spaccio e vandalismo - facebook.com facebook
