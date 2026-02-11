pomezia violenza in famiglia legge n 181 del 2 dicembre 2025 46enne marocchino ristretto in carcere a velletri

Nella mattinata di ieri, i Carabinieri di Pomezia hanno arrestato un uomo di 46 anni, marocchino, coinvolto in un caso di violenza familiare. L’uomo, accusato di aver compiuto atti violenti in famiglia, è stato portato nel carcere di Velletri. La vicenda è legata alla recente applicazione della legge n. 181 del 2 dicembre 2025, che rafforza le misure contro i casi di violenza domestica.

