Un uomo di 50 anni è stato arrestato dalla Polizia di Avellino con una misura cautelare in carcere, accusato di maltrattamenti in famiglia ed estorsione. L'intervento delle forze dell'ordine è il risultato di approfondite indagini volte a tutelare le vittime e a contrastare fenomeni di violenza domestica. La vicenda evidenzia l'importanza di interventi tempestivi per garantire sicurezza e giustizia all’interno delle famiglie.

© Anteprima24.it - Violenza in famiglia: custodia cautelare in carcere per un uomo di 50 anni

Tempo di lettura: < 1 minuto Personale della Squadra Mobile della Questura di Avellino ha dato esecuzione ad una m isura cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 50 anni, ritenuto responsabile, allo stato delle indagini, di maltrattamenti in famiglia ed estorsione. Gli accertamenti delegati dalla Procura della Repubblica di Avellino ha nno permesso di ri costrui re e far emergere una serie di reiterate condotte delittuose riconducibili ad azioni moleste commesse da ll’ uomo i n danno della anziana madre. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Avellino, ritenendo valido il quadro probatorio emerso dalle indagini, ha emesso un ’ordinanza di custodia cautelare nei confronti del 50enne che, rintracciato in Avellino dalla Squadra Mobile, è stato associato alla Casa Circondariale “A. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

