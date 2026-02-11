Pista ciclabile di via Spezia | due anni di lavoro per un' opera fantasma

La pista ciclabile di via Spezia, realizzata due anni fa, resta un’opera incompleta e inutilizzabile. L’associazione Noi del Molinetto torna a criticare la situazione, che definisce “fantasma”. La strada, poco dopo la rotonda della tangenziale, è stata terminata da più di un anno, ma i ciclisti non possono usarla. La mancanza di segnaletica, di collegamenti e di sicurezza mantiene l’opera nel limbo, lasciando chi vorrebbe pedalare senza alternative.

L'associazione Noi del Molinetto: "A più di dodici mesi dalla fine dei lavori, quell’opera è ancora lì, chiusa, senza segnaletica adeguata e senza alcuna spiegazione ufficiale" L’associazione Noi del Molinetto torna a denunciare con forza l’assurda situazione della pista ciclabile realizzata sul lato sinistro di via Spezia, in direzione sud, poco dopo la rotonda della tangenziale: un’infrastruttura completata da oltre un anno ma che, di fatto, resta inutilizzabile. «Siamo di fronte all’ennesimo esempio di cattiva amministrazione e totale mancanza di rispetto per i cittadini», dichiara Raffaele Frigo, presidente dell’associazione.🔗 Leggi su Parmatoday.it

