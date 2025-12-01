La pista ciclabile prende forma Azzoni | L’opera è strategica

Ilgiorno.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pista ciclabile a sbalzo sul lago tra Lecco e Abbadia Lariana, si parte per finire. Cominciano oggi le operazioni di cantierizzazione per ultimare la ciclovia dei Giochi invernali di Milano – Cortina 2026, che però sarà pronta solo a Olimpiadi ampiamente terminate. A metà mese ci sarà poi la posa della prima pietra che segnerà l’inizio vero e proprio dell’intervento. Lo annuncia il sindaco di Abbadia, Roberto Azzoni: "In una fase iniziale le operazioni consisteranno nell’approntamento del cantiere in direzione nord, in preparazione del primo tratto di ciclabile costruito sulla terraferma". Saranno realizzati una passerella su impalcati e muri di sostegno per un tratto di 2 chilometri, un percorso di accesso alla riva del lago e la riqualificazione ambientale dell’area. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

la pista ciclabile prende forma azzoni l8217opera 232 strategica

© Ilgiorno.it - La pista ciclabile prende forma. Azzoni: "L’opera è strategica"

Argomenti simili trattati di recente

pista ciclabile prende formaLa pista ciclabile prende forma. Azzoni: "L’opera è strategica" - Pista ciclabile a sbalzo sul lago tra Lecco e Abbadia Lariana, si parte per finire. Scrive ilgiorno.it

Prende forma la pista ciclabile di corso Maroncelli: "Contrasterà la malasosta" - Comincia a prendere forma la nuova pista ciclabile di corso Maroncelli, a Nizza Millefonti, arteria considerata strategica per la mobilità dolce della zona sud di Torino. Riporta torinoggi.it

Cabras, prende forma la tanto attesa pista ciclabile che collegherà il centro abitato a San Giovanni - La tanto attesa pista ciclabile che un giorno collegherà il centro abitato di Cabras alla località di San Giovanni di Sinis inizia a prendere forma sulla carta. unionesarda.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Pista Ciclabile Prende Forma