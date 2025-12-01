Pista ciclabile a sbalzo sul lago tra Lecco e Abbadia Lariana, si parte per finire. Cominciano oggi le operazioni di cantierizzazione per ultimare la ciclovia dei Giochi invernali di Milano – Cortina 2026, che però sarà pronta solo a Olimpiadi ampiamente terminate. A metà mese ci sarà poi la posa della prima pietra che segnerà l’inizio vero e proprio dell’intervento. Lo annuncia il sindaco di Abbadia, Roberto Azzoni: "In una fase iniziale le operazioni consisteranno nell’approntamento del cantiere in direzione nord, in preparazione del primo tratto di ciclabile costruito sulla terraferma". Saranno realizzati una passerella su impalcati e muri di sostegno per un tratto di 2 chilometri, un percorso di accesso alla riva del lago e la riqualificazione ambientale dell’area. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

La pista ciclabile prende forma. Azzoni: "L'opera è strategica"