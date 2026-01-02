In una conferenza stampa, Spalletti ha affermato di essere soddisfatto del suo ruolo e di non sentire necessità di cambiamenti, sottolineando di aver già discusso il suo futuro con Comolli. La sua concentrazione rimane sulla squadra e sull’obiettivo di qualificarsi in Champions, con la piena fiducia del club. Queste dichiarazioni chiariscono la sua posizione attuale e il suo impegno verso la stagione in corso.

Spalletti non ha dubbi, la priorità al campo e all’obiettivo Champions con la fiducia di Comolli. Le parole in conferenza stampa pre Lecce. Alla vigilia della ripresa del campionato, Luciano Spalletti ha voluto fare chiarezza sulla sua posizione contrattuale e sul futuro alla guida della Juventus. In un clima di totale trasparenza, il tecnico toscano ha allontanato le voci su un possibile rinnovo immediato, ribadendo la sua assoluta serenità rispetto all’accordo attuale. Il focus dell’allenatore è interamente rivolto al campo e al raggiungimento degli obiettivi prefissati con la società, in primis la qualificazione alla prossima Champions League, traguardo imprescindibile per la sostenibilità e il prestigio del club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spalletti netto: «Qui sono apposto, non ho bisogno di niente. Ne avrei parlato con Comolli». Le parole sul suo futuro in conferenza stampa

Leggi anche: Conferenza stampa Spalletti pre Juve Lecce: «Del mercato si occuperà Ottolini ma sono contento dei giocatori che ho. Futuro? Qui non mi manca niente…Spero che il 2026 dia soddisfazioni»

Leggi anche: Conferenza stampa Spalletti post Bodo Glimt Juve: «Finalmente ho visto i giocatori rilassati. Sono felice per loro e i tifosi venuti fin qui»

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Juve, con Spalletti ci sono 2-3 titolari in più: ecco le nuove gerarchie reparto per reparto - L'arrivo di Spalletti alla Juve ha cambiato le dinamiche tattiche e stravolto in parte le gerarchie. gazzetta.it

Juve, crescita zero: i numeri di Spalletti sono simili a quelli di Tudor - Il ko di Napoli ha confermato i limiti della squadra bianconera, con i soliti difetti e statistiche che non migliorano: le reti incassate sono una costante negativa ... corrieredellosport.it