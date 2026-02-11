Pilar Fogliati ha fatto parlare di sé ancora una volta. Questa volta, le sue fotografie mostrano un bacio con il nuovo amore, lasciando intendere che abbia finalmente trovato la sua metà. La attrice condivide sui social moment intimi che sembrano confermare una nuova felicità. I fan si chiedono chi sia la persona che le sta accanto ora.

"Per me l'amore è essere una squadra" ebbene sembra proprio che Pilar Fogliati il suo team l'abbia trovato. Chi la ritrae in alcuni scatti mentre bacia un uomo a Roma. Ecco chi è “Da qualche mese sto uscendo con una persona che mi piace molto” aveva già dichiarato Pilar Fogliati a Chi. L’attrice romana è stata colta in fragrante mentre bacia il suo nuovo amore dal settimanale. E tutto ciò non fa che confermare quanto aveva già accennato la ragazza precedente. Il settimanale Chi racconta che Pilar Fogliati gli aveva già parlato della nuova frequentazione. L’attrice aveva affermato che per lei l’amore è “essere una squadra” e se con un uomo si sente in questo modo allora “quella è una storia importante“. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Pilar Fogliati, gli scatti del bacio con il nuovo amore

Approfondimenti su Pilar Fogliati

Pilar Fogliati ha un nuovo compagno.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

BACI E SCENE DI SESSO SUL SET. PILAR FOGLIATI PASSA DAL BSMT!

Ultime notizie su Pilar Fogliati

Argomenti discussi: Chi è il fidanzato di Pilar Fogliati, l'attrice è innamorata di Fabio Paratici: Mi piace molto, sono contenta; Man Ray, il ritorno a Venezia 50 anni dopo: gli scatti del celebre fotografo americano in mostra.

Pilar Fogliati e Fabio Paratici, ecco la nuova coppia che unisce cinema e sportFabio Paratici, nato nel 1972, prima di arrivare a Firenze ha attraversato una lunga carriera, prima in campo e poi dietro una scrivania. Da calciatore ha vestito maglie come Sassuolo, Palermo e ... repubblica.it

Chi è il fidanzato di Pilar Fogliati, l’attrice è innamorata di Fabio Paratici: Mi piace molto, sono contentaPilar Fogliati è fidanzata con Fabio Paratici. L'attrice e il direttore sportivo della Fiorentina fanno coppia da alcuni mesi ... fanpage.it

É ufficiale! Pilar Fogliati affiancherà Carlo Conti e Laura Pausini come co-conduttore della seconda serata del Festival di Sanremo 2026 #pilarfogliati #laurapausini #carloconti #sanremo2026 - facebook.com facebook

Pilar Fogliati co-condurrà la seconda serata di #Sanremo2026, mentre Irina Shayk la terza. Fonte: Sorrisi e Canzoni x.com