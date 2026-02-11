Questa mattina un uomo di 33 anni di Venezia è stato rintracciato a Levate, dove si era nascosto dopo aver picchiato la compagna e portato via i figli. Le forze dell’ordine avevano già emesso un divieto di avvicinamento, ma lui aveva ignorato l’ordine e si era allontanato. Ora si trova in caserma, mentre gli investigatori continuano a verificare le sue responsabilità.

LE INDAGINI. Divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico per un 33enne veneziano accusato di maltrattamenti e lesioni aggravate. È fuggito portandosi via i figli minorenni dopo aver picchiato con violenza la compagna, vittima da tempo di vessazioni e violenze fisiche e psichiche, secondo la denuncia della donna che ha fatto scattare le ricerche della polizia. Al termine di quasi 24 ore l'uomo - un 33enne italiano, che risiedeva con la famiglia a Mestre - è stato rintracciato nella Bergamasca, a Levate. I bambini, trovati in buone condizioni, su disposizione della procura di Venezia sono stati riaffidati alla mamma.

© Ecodibergamo.it - Picchia la compagna e fugge con i figli: rintracciato a Levate

Un uomo di 33 anni ha picchiato la compagna a Venezia e poi è scappato con i figli minori.

