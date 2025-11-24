In 650 alla Giornata dei diritti dell’infanzia a Piacenza tra arte bellezza e scoperta del territorio
Oltre 650 presenze registrate ai laboratori creativi ed esperienziali tenutisi al Teatro dei Filodrammatici, al Conservatorio Nicolini, alla Galleria Ricci Oddi e a Xnl: questo il bilancio delle attività con cui il Comune di Piacenza, sabato 22 novembre, in collaborazione con le quattro. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
