Piacenza seminario al Conservatorio | svelati i segreti della registrazione musicale e del ruolo del regista del suono

Venerdì 13 febbraio, il Conservatorio Nicolini di Piacenza apre le porte a un seminario dedicato al mondo della registrazione musicale. L’evento, intitolato “Registrare musica: dietro le quinte del suono”, vuole spiegare passo passo come nasce un disco, dal suono dal vivo alla registrazione finale. Un’occasione per capire meglio il ruolo del regista del suono e le tecniche usate in studio.

Piacenza si prepara ad ospitare un seminario innovativo sul mondo della registrazione musicale. L’evento, intitolato “Registrare musica: dietro le quinte del suono”, si terrà venerdì 13 febbraio presso l’Aula 26 del Conservatorio Nicolini, offrendo una prospettiva unica sul processo che trasforma un’esecuzione dal vivo in un prodotto finito. Il seminario, inserito nel percorso ConsERvatorio Orienta e sostenuto finanziariamente dalla Regione Emilia-Romagna, si propone di svelare i meccanismi spesso inesplorati che regolano la regia della registrazione musicale. Un aspetto fondamentale, che va ben oltre la semplice abilità dell’esecutore.🔗 Leggi su Ameve.eu

Al Conservatorio Nicolini si è tenuto un seminario dedicato ai tecnici di pianoforti.

