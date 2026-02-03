Il mestiere del tecnico di pianoforti un seminario al Conservatorio Nicolini

Al Conservatorio Nicolini si è tenuto un seminario dedicato ai tecnici di pianoforti. I partecipanti hanno scoperto quanto lavoro e competenza ci siano dietro ogni tasto che risponde alle mani del pianista. Un mondo fatto di precisione, ascolto e conoscenza, spesso invisibile al pubblico, ma fondamentale per ottenere un suono perfetto.

C'è un mondo nascosto dietro ogni tasto che risponde al tocco del pianista. Un mondo fatto di precisione, ascolto, conoscenza profonda dello strumento e di un dialogo costante tra chi suona e chi rende possibile il suono. È a questo universo spesso invisibile che è dedicato l'incontro

