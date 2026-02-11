Da anni, famiglie dell’Agrigentino continuano a cercare i propri cari scomparsi senza ottenere risposte. Persone che scompaiono nel nulla, lasciando niente dietro di sé, e le famiglie che vivono nell’ansia di non sapere cosa sia successo. La speranza di ritrovarli si affievolisce, ma la ricerca non si ferma.

Ci sono persone che scompaiono nel nulla. Non lasciano tracce. Per le famiglie, che non smettono di cercare, sono lutti in sospeso con tanti ricordi e interrogativi. Nei primi otto mesi del 2025, in Italia, sono state 16.285 le persone scomparse, di cui oltre 11 mila sono minorenni. La Sicilia è.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Approfondimenti su Agrigento Persi

In Sicilia, numerosi casi di persone scomparse restano irrisolti, lasciando famiglie in attesa di risposte da anni.

Nel Catanese, numerosi casi di persone scomparse restano irrisolti, lasciando famiglie in attesa di risposte.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Agrigento Persi

Argomenti discussi: CommemorAction: con le famiglie delle persone scomparse, per il diritto alla verità; Persone scomparse e famiglie che attendono risposte da anni: i casi irrisolti nell'Agrigentino - AgrigentoNotizie; Persone scomparse, Fabrizio Catalano e gli altri: il silenzio assordante dell’assenza; Ritrovati e riportati a casa i 12enni cercati a Mestre.

Persone scomparse: 3 casi internazionali ancora oggi irrisoltiDalla sparizione di Amy Lynn Bradley a Mirella Gregori: scopri 3 inquietanti casi di persone scomparse mai risolti. eroicafenice.com

Persone scomparse, Fabrizio Catalano e gli altri: il silenzio assordante dell’assenzaIl giovane è sparito ad Assisi più di 20 anni fa, tanti i ritardi nelle indagini, i silenzi, le risposte crudeli. Parla la mamma Caterina ... ilsole24ore.com

Torna "Chi l'ha visto" Fino a mezzanotte insieme con gli appelli per le persone scomparse, i ritrovamenti e i misteri irrisolti #Mercoledì #11febbraio alle 21:20 con Federica Sciarelli in diretta su #Rai3 e #RaiPlay - facebook.com facebook

Persone scomparse, Fabrizio Catalano e gli altri: il silenzio assordante dell’assenza ilsole24ore.com/art/persone-sc… x.com