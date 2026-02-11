Perseguita il nuovo compagno della ex e dà fuoco a sette mezzi e a due case | condannato

Un uomo di 38 anni di Casarano, residente a Matino, è stato condannato a tre anni e sei mesi di carcere. La sentenza arriva dopo che il 38enne ha perseguitato il nuovo compagno della sua ex e ha dato fuoco a sette mezzi e a due case. Il processo si è tenuto davanti al tribunale di Lecce, presieduto dal giudice Fabrizio Malagnino. La vicenda ha scosso la comunità locale, che ora attende di conoscere le prossime mosse dell’uomo.

Inflitti tre anni e mezzo di reclusione al 38enne di Matino accusato di stalking e danneggiamenti a seguito degli incendi avvenuti nella notte tra il 27 e il 28 dicembre 2022. Cade l'accusa di maltrattamenti in famiglia La sentenza ha visto l'assoluzione "perché il fatto non sussiste" dell'imputato dal reato di maltrattamenti nei riguardi della ex convivente, in considerazione del quale, la sostituta procuratrice Francesca Miglietta aveva chiesto una condanna più alta a 6 anni. Si è trattato di una parziale vittoria difensiva per l'uomo, che attraverso un'articolata memoria redatta dal suo legale, l'avvocato Giuseppe Presicce, ha cercato di dimostrare la sua estraneità agli addebiti.

