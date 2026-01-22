Perseguita la ex e aggredisce il nuovo compagno fratturandogli il femore | 4 anni a un 56enne

Un uomo di 56 anni è stato condannato a quattro anni di reclusione dopo aver perseguitato l’ex compagna e aggredito il nuovo partner, fratturandogli il femore. La vicenda, avvenuta a Sternatia, ha visto un’escalation di violenza culminata in un’aggressione brutale e minacce di morte, evidenziando un comportamento persecutorio e pericoloso nei confronti delle persone coinvolte.

STERNATIA – Non aveva accettato la nuova frequentazione della sua ex compagna, scatenando un’escalation di violenza culminata in un brutale pestaggio e in minacce di morte esplicite. Ieri, per un 56enne di Sternatia (di cui omettiamo le generalità complete per tutelare la privacy delle persone.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Perseguita la sua ex, il nuovo compagno e il figlio di lei: arrestato 41enne a PavulloIl 2 gennaio 2026, i Carabinieri di Pavullo hanno arrestato un uomo di 41 anni, accusato di aver perseguitato l’ex convivente, il nuovo compagno e il figlio di lei.

Perseguita la sua ex, il nuovo compagno e il figlio di lei: arrestato 41enne a PavulloIl 2 gennaio 2026, a Pavullo, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 41 anni con l’accusa di atti persecutori nei confronti dell’ex convivente, del nuovo compagno e del figlio di lei.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Perseguita e minaccia la ex: poi le devasta l’automobile e aggredisce i carabinieri; Perseguita l’ex e i suoi amici, uomo patteggia due anni; Perseguita la ex e viola le misure: 23enne finisce in carcere; Perseguita la ex fidanzata e viola più volte le prescrizioni, arrestato 23enne.

Perseguita l'ex fidanzata e la prende a schiaffi nel locale: 28enne finisce in carcereSecondo quanto ricostruito dagli inquirenti della Procura di Napoli Nord, le condotte persecutorie sarebbero iniziate a settembre quando la giovane decide di lasciare il fidanzato. Così cominciano gli ... casertanews.it

Perseguita la ex e viola le misure: 23enne finisce in carcereREGGIO EMILIA – Un 23enne di origini tunisine è stato arrestato dalla Polizia nella serata di venerdì 16 gennaio, in esecuzione di un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare. Il giovane, già ... reggionline.com

#Caserta - Trentola Ducenta, perseguita e aggredisce la ex in un bar: arrestato per stalking #Cronaca #TrentolaDucenta #Stalking #ViolenzaSulleDonne #Arresto #Campania #NanoTV - facebook.com facebook

#Caserta - Trentola Ducenta, perseguita e aggredisce la ex in un bar: arrestato per stalking #Cronaca #TrentolaDucenta #Stalking #ViolenzaSulleDonne #Arresto #Campania #NanoTV x.com