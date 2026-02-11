Per massimizzare l' impatto della Zes sul territorio l' amministrazione comunale si deve porre come facilitatore attivo

Questa settimana il consiglio comunale ha discusso ancora una volta sulla nuova ZES e sui benefici che potrebbe portare alle aziende del territorio. L’amministrazione si impegna a essere un facilitatore attivo, cercando di rendere più semplice e vantaggioso investire nella zona speciale. La questione resta calda, con le imprese che aspettano di capire meglio come sfruttare questa opportunità.

"Uno dei punti di discussione dell'ultimo consiglio comunale verteva sulla nuova zona ZES e sui vantaggi che le realtà produttive che investono nel nostro territorio potrebbero trarne. Per massimizzare la messa a frutto di questo strumento occorre prima di tutto inquadrarlo nelle sue.

