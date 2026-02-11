Per il procuratore De Luca Spatuzza è ritenuto attendibile e prezioso | la presidente Colosimo non perda l’occasione

Il procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca, non ha dubbi: Gaspare Spatuzza è una fonte affidabile e importante. Ora la presidente Colosimo deve decidere se ascoltarlo, perché le sue parole potrebbero fare la differenza in un caso delicato.

Per il Procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca, il collaboratore Gaspare Spatuzza è universalmente ritenuto attendibile e prezioso: la presidente Colosimo non perda l’occasione di convocarlo. Sulle stragi di mafia è persona più che informata. Il Procuratore di Caltanissetta è stato nuovamente ascoltato dalla Commissione parlamentare antimafia: per due ore, senza alcuna interruzione, ha potuto spiegare perché la “pista nera” come causale della strage di Capaci valga “zero tagliato”, come già aveva sentenziato nella sua precedente audizione, scatenando non poche polemiche. Nello specifico il Procuratore si è preso la briga di criticare la ricostruzione della “pista nera” fatta da Report nel servizio curato da Paolo Mondani, del quale avevo già avuto modo di occuparmi per questo blog. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Approfondimenti su Spatuzza Colosimo

Il procuratore Salvatore De Luca ha fornito aggiornamenti sulla vicenda legata alla strage di Via D’Amelio, alimentando nuovi interrogativi e tensioni politiche.

La presidente Chiara Colosimo ha presentato una relazione alla commissione Antimafia, evidenziando l’attenzione del procuratore De Raho sulle irregolarità emerse.

Ultime notizie su Spatuzza Colosimo

Argomenti discussi: Strage di via D'Amelio, De Luca in Antimafia: Diverse piste aperte, ma il pentito Lo Cicero è come Scarantino; Il procuratore De Lucia La mafia guarda al futuro e pezzi di società la cercano; Referendum, il procuratore generale Policastro al governo: Basta con la delegittimazione e le campagne denigratorie contro i magistrati; Caso Garlasco, le pm del sistema Pavia rinunciano ai fascicoli: è scontro con il procuratore Prete.

