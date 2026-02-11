Per i funerali di Emanuele e Michele raccolta fondi online più di 20mila euro in 3 giorni

In soli tre giorni sono stati raccolti quasi ventimila euro online per le famiglie di Emanuele Accomando e Michele Forastieri. La cifra serve a coprire le spese delle esequie, che hanno suscitato tanta solidarietà tra amici e conoscenti. La mobilitazione continua, e in molti si sono uniti per dare un aiuto concreto.

La comunità di Saronno si stringe attorno alle famiglie di Emanuele e Michele, i due giovani vittime dell’incidente avvenuto nei giorni scorsi.

