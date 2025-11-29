Pensioni 2026 quanto aumentano gli assegni da gennaio con la rivalutazione ufficiale | le simulazioni

Fanpage.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le pensioni aumenteranno dell'1,4% dal 1° gennaio 2026. Lo ha stabilito il decreto del ministero del'Economia pubblicato in Gazzetta ufficiale. Questo significa che è possibile sapere con previsione come cambieranno gli assegni pensionistici con la rivalutazione Inps nel 2026, e di quanto saliranno. Ecco le simulazioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

pensioni 2026 aumentano assegniPensioni 2026, quanto aumentano gli assegni da gennaio con la rivalutazione ufficiale: le simulazioni - Lo ha stabilito il decreto del ministero del'Economia pubblicato in Gazzetta ufficiale ... Riporta fanpage.it

pensioni 2026 aumentano assegniRivalutazione pensioni 2026: il decreto MEF con l’aumento - Il nuovo decreto del MEF fissa il valore per la rivalutazione degli assegni sulla base dell'adeguamento all'inflazione - Si legge su msn.com

pensioni 2026 aumentano assegniPensioni, tasso di rivalutazione 2026 in anteprima e la tabella con i nuovi importi - it può anticipare la misura del tasso di rivalutazione che verrà applicato da gennaio 2026. Segnala money.it

Cerca Video su questo argomento: Pensioni 2026 Aumentano Assegni