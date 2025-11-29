Pensioni 2026 quanto aumentano gli assegni da gennaio con la rivalutazione ufficiale | le simulazioni
Le pensioni aumenteranno dell'1,4% dal 1° gennaio 2026. Lo ha stabilito il decreto del ministero del'Economia pubblicato in Gazzetta ufficiale. Questo significa che è possibile sapere con previsione come cambieranno gli assegni pensionistici con la rivalutazione Inps nel 2026, e di quanto saliranno. Ecco le simulazioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
In Italia il sistema pensionistico sta vivendo una vera e propria trasformazione, e la ragione principale ha a che fare con la crisi demografica. I dati ISTAT ci raccontano una storia molto chiara: aumentano gli anziani e diminuiscono i giovani, con effetti diretti sull - facebook.com Vai su Facebook
Dovevano aumentare le pensioni minime e l’unico pensionato che si è visto crescere lo stipendio è Brunetta. Tutto bene, cara Meloni? Vai su X
Pensioni 2026, quanto aumentano gli assegni da gennaio con la rivalutazione ufficiale: le simulazioni - Lo ha stabilito il decreto del ministero del'Economia pubblicato in Gazzetta ufficiale ... Riporta fanpage.it
Rivalutazione pensioni 2026: il decreto MEF con l’aumento - Il nuovo decreto del MEF fissa il valore per la rivalutazione degli assegni sulla base dell'adeguamento all'inflazione - Si legge su msn.com
Pensioni, tasso di rivalutazione 2026 in anteprima e la tabella con i nuovi importi - it può anticipare la misura del tasso di rivalutazione che verrà applicato da gennaio 2026. Segnala money.it