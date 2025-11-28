Fiorentina AEK Atene 0-1 continua sulla stessa trama la drammatica stagione Viola | ennesima sconfitta Ecco cos’è successo

Fiorentina AEK Atene 0-1, due gol annullati dal VAR. L’attacco fatica: Dzeko prende il palo e la Viola perde 1-0 in trasferta. La Fiorentina ha subito una sconfitta amara in trasferta contro l’ AEK in Conference League. La squadra viola è stata battuta 1-0, in una partita segnata dal grande nervosismo e dalla sfortuna sotto porta. La Fiorentina ha visto annullarsi ben due gol per fuorigioco dopo l’intervento del VAR. Il primo gol, segnato da Albert Gudmundsson al 17?, è stato invalidato dopo un lungo consulto. Il secondo gol annullato, firmato da Luca Ranieri al 59?, ha alimentato la frustrazione della squadra di Paolo Vanoli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

