patto trasversale sulla sicurezza la visione del sindaco di vicenza possamai

Il sindaco di Vicenza, Francesco Possamai, ha commentato la proposta di un patto trasversale sulla sicurezza lanciata dalla collega di Genova, Silvia Salis. Possamai ha detto che si tratta di un'idea interessante, ma che serve chiarezza sui metodi e sui fondi necessari. Ha aggiunto che la sicurezza deve essere una priorità per tutte le città italiane, senza lasciarsi dividere tra ordine pubblico e giustizia sociale. La discussione continua, ma intanto i sindaci si preparano a confrontarsi sui passaggi concreti.

Meloni, la sicurezza con giudizio. Mattarella lima il decreto. Fermi, pene, aggravanti. Nordio evoca le Brigate Rosse Patto trasversale per la sicurezza? Parlano i sindaci dem Palazzi, Leccese, Carnevali, Castelletti Un patto trasversale nazionale per la sicurezza urbana che tenga insieme ordine pubblico e giustizia sociale: è la proposta che la sindaca dem di Genova Silvia Salis ha rivolto a maggioranza e opposizione dalle pagine di questo giornale. E’ una strada percorribile? E, se sì, in quale direzione? Giriamo l’interrogativo al sindaco pd di Vicenza Giacomo Possamai. Come coordinatore dei sindaci dei capoluoghi italiani presso l’Anci, Possamai due settimane fa ha organizzato una riunione proprio sul tema sicurezza. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Approfondimenti su Patto Sicurezza

Ultime notizie su Patto Sicurezza

