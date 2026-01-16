Vicenzaoro 2026 sindaco Possamai | Momento più internazionale per la città

Vicenzaoro 2026 rappresenta il momento più internazionale per la città e la provincia di Vicenza. Il sindaco Possamai sottolinea come questa fiera cresca ogni anno, confermando un importante segnale di fiducia e di speranza per il territorio. La manifestazione si conferma come un appuntamento di rilievo nel panorama europeo, rafforzando il ruolo di Vicenza come centro di eccellenza nel settore.

Vicenza, 16 gen. (Adnkronos) - "Questa fiera è il momento più internazionale per la città e per la provincia di Vicenza e la cosa più bella è che essa cresce di anno in anno, un grandissimo segnale di fiducia e di speranza. Vicenzaoro fa parte della storia della città e da quando è nata Ieg, e quindi con la fusione di Fiera di Vicenza con Rimini Fiera, è diventata ancor più la grande vetrina internazionale del settore". Così il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai, all'inaugurazione di Vicenzaoro January 2026, la kermesse che chiama a raccolta nella città italiana simbolo dell'oreficeria le eccellenze del gioiello da tutto il mondo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

“Golden Key”: dal 16 al 18 gennaio la chiave di ViOff apre le porte della città dell’oro; ; Il mondo in Fiera. Su il sipario di Vicenzaoro; VicenzaOro: 227 aziende toscane, 199 da Arezzo.

