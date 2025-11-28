Napoli c’è un rinnovo ‘particolare’ | annuncio ufficiale del club

Con il gruppo squadra e lo staff tecnico interamente focalizzati sui prossimi impegni, il Napoli continua a guardare anche alle collaborazioni e ai rapporti extra campo. Il club azzurro ha appena annunciato il rinnovo della partnership con Danipitbull, che continuerà a rappresentare il Napoli nelle competizioni riguardanti FC26 e il mondo del gaming. Rinnovo della partnership: il Napoli lo annuncia con una nota. Tramite un comunicato ufficiale riportato sul sito del club, il Napoli ha annunciato il rinnovo della partnership con Danipitbull. Il gamer, il cui vero nome è Danilo Pinto, sarà rappresentante ufficiale del club nelle competizioni eSports dedicate a FC26 anche per la stagione 202526. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, c’è un rinnovo ‘particolare’: annuncio ufficiale del club

