Parli con il tuo gatto? Non c’è motivo di smettere | fa benissimo a lui e a te

Molti italiani parlano con i loro gatti ogni giorno, in casa o al lavoro. Una semplice abitudine che non si ferma, anzi, fa bene sia a chi ascolta sia a chi ascolta. Che sia un saluto mattutino o una chiacchierata tra una pausa e l’altra, parlare con il proprio animale domestico rappresenta una routine diffusa e naturale.

Chiacchiere mattutine mentre si prepara il caffè o un saluto veloce rientrando dal lavoro: rivolgersi al proprio gatto è un’abitudine naturale per milioni di persone. Spesso lo facciamo quasi senza accorgercene, trattando il nostro piccolo felino come un interlocutore silenzioso. Sebbene possa sembrare un comportamento bizzarro, la scienza oggi ci dice che queste interazioni vocali hanno un valore immenso sia per la salute mentale dell’uomo sia per l’ equilibrio psicologico dell’animale. Le ricerche condotte dagli scienziati Atsuko Saito e Kazutaka Shinozuka, pubblicate su Animal Cognition, hanno dimostrato che i gatti non solo ascoltano, ma possiedono una capacità di distinzione acustica sorprendente. 🔗 Leggi su Cultweb.it

