Natale a 4 Zampe L’albero pensato solo per lui è la tendenza che farà impazzire di gioia il tuo gatto
Gatti e albero di Natale non sono sempre un binomio che funziona. Per loro, infatti, tutte quelle palline appese, i nastri e le luci, sono una tentazione irresistibile e il rischio che le prendano per un gioco e le facciano cadere è davvero dietro l’angolo. Quindi, come correre ai ripari? Esistono in commercio degli alberi di Natale su cui i nostri pelosetti possono tranquillamente arrampicarsi e divertirsi e, se questo non bastasse, arredano la stanza e la rendono perfetta e accogliente per le festività. Possiamo usarli per sostituire l’albero di Natale, oppure allestirli insieme, per dare un tocco aggiuntivo e dare vita alla magia delle feste. 🔗 Leggi su Dilei.it
