Pisa Atalanta parla Palladino | Ci aspettavamo un match complicato |  il pareggio è il risultato più giusto

Dopo la partita tra Pisa e Atalanta, il tecnico Palladino ha commentato l’incontro, sottolineando come si trattasse di una sfida difficile. Ha evidenziato che il pareggio rappresenta il risultato più equo, riflettendo l’equilibrio mostrato in campo. La gara si è rivelata complessa, con entrambe le squadre che hanno dato il massimo, confermando la natura combattiva e equilibrata dell’incontro.

La sfida che ha aperto la 21ª giornata di Serie A tra Pisa e Atalanta si è conclusa da pochi minuti con un pareggio per 1-1, frutto delle reti di Krstovic per la Dea e del nuovo arrivato Durosinmi, subito decisivo al debutto. PAROLE – «Il Pisa ha messo in difficoltà molte squadre, ci aspettavamo un match complicato: il pareggio è il risultato più giusto. Oggi siamo mancati in attacco, nella doppia fase e anche come intensità mi aspettavo di più. Portiamo un punto che è importante e aiuta comunque la nostra classifica. Un mese e mezzo fa avremmo perso questa partita». 4-2-3-1 – «Sicuramente è una soluzione, abbiamo molti attaccanti bravi. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

