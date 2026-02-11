Parigi svela la casa di Saint Laurent | un dialogo tra arte design e vita privata della coppia

Parigi apre le porte della casa di Yves Saint Laurent e Pierre Bergé. La residenza in rue de Babylone mostra come arte e design si intreccino nella vita quotidiana della coppia. Le mura raccontano un passato di stile e creatività, rivivendo attraverso oggetti e dettagli che ancora parlano di loro.

L’eredità di Yves Saint Laurent e Pierre Bergé si rivela attraverso le mura della loro casa parigina in rue de Babylone, un luogo dove arte e design si fondono in un dialogo estetico senza tempo. Un’immersione in un’abitazione che riflette la personalità dello stilista e del suo compagno, svelando un approccio all’arredamento eclettico e profondamente legato alla bellezza. Questa dimora, aperta al pubblico attraverso il Musée Yves Saint Laurent Paris, rappresenta un capitolo inedito nella vita della coppia. Nel cuore di Parigi, al numero 55 di rue de Babylone, si apre un mondo che racconta la storia di due amanti dell’arte e del design.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Saint Laurent Pierre Bergé I funerali di Brigitte Bardot. L’ultimo saluto a Saint-Tropez: la cerimonia privata nel luogo simbolo della sua vita Oggi a Saint-Tropez si sono tenuti i funerali di Brigitte Bardot, icona del cinema e figura storica della cultura francese. Guenda Goria, la Figlia d’Arte tra Gossip, Musica e la Forza di Mamma: Tutto sulla Sua Vita Privata e la Carriera Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Saint Laurent Pierre Bergé Argomenti discussi: American Images alla MEP: Dana Lixenberg esplora il sogno americano attraverso una mostra fotografica; Trump svela una nuova interpretazione del vasto progetto della sala da ballo della Casa Bianca; Young Sherlock: Prime Video svela un nuovo trailer della sua attesissima serie; Michael : il film biografico evento sulla leggenda del re del pop si svela nel trailer. Buongiorno mattiniere! Uno si vorrebbe svegliare coccolata come queste Saint Laurent e invece si parte con l’aereosol per un principio di bronchite Io sarò poco operativo, ma il sito è partito a razzo stamattina! Questa già ti sta aspettando su vivovintage.co - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.