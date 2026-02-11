Pamela Camassa conferma di essere felice con Stefano Russo. La showgirl toscana ha detto di sentirsi serena e innamorata, e lo ha raccontato durante la trasmissione La Volta Buona. La loro relazione sembra aver portato una ventata di gioia nella vita di Pamela, che ha anche svelato qualche dettaglio sulla sua sfera privata e professionale.

Pamela Camassa ha ritrovato la felicità accanto al nuovo compagno Stefano Russo. La showgirl toscana lo ha confermato ospite de La Volta Buona martedì 10 febbraio, raccontando anche un curioso intreccio tra vita privata e professionale. Un nuovo amore dopo 17 anni con Bisciglia. Parlando della sua relazione attuale, Pamela, 41 anni, ha dichiarato: “Sono felice, sì”. Il nuovo legame arriva dopo la fine della lunga storia d’amore con il conduttore Filippo Bisciglia, durata 17 anni e annunciata a settembre 2025. La rottura, che per anni è rimasta privata, ha sorpreso i fan: i due, infatti, non avevano mai reso pubbliche le difficoltà, e la separazione era avvenuta già da qualche tempo prima dell’annuncio ufficiale. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Pamela Camassa felice con Stefano Russo: “Sono serena e innamorata”

Approfondimenti su Pamela Camassa

Pamela Camassa ha condiviso sui social un momento di serenità insieme a Stefano Russo, dopo la conclusione della sua relazione con Filippo Bisciglia.

Pamela Camassa ha annunciato su Instagram la sua relazione con Stefano Russo.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Pamela Camassa

Argomenti discussi: Una bella partita di padel, Pamela Camassa parla della sua relazione con Stefano Russo a La volta buona; Pamela Camassa rompe il silenzio sul nuovo compagno dopo la rottura con Bisciglia: Niente accade per caso; Pamela Camassa: Felice con il mio nuovo fidanzato Stefano Russo/ Nulla accade per caso…; Pamela Camassa sempre più felice con il nuovo compagno Stefano Russo: guarda.

''Con Stefano sono felice'': Pamela Camassa parla in tv del suo nuovo amore dopo l’addio a BiscigliaSono felice, sì, ha confermato parlando della relazione con l’uomo che le è accanto ormai da un po’, dopo la fine della relazione durata 17 anni con il conduttore Filippo Bisciglia (separazione annu ... gossip.it

Dopo 17 anni con Bisciglia, Pamela Camassa racconta la felicità con Stefano RussoDopo una storia durata ben 17 anni con Filippo Bisciglia, una delle coppie più longeve della televisione italiana, Pamela Camassa ha voltato pagina. La loro relazione si è conclusa qualche tempo fa, l ... quilink.it

A pochi mesi dalla fine della lunghissima storia d’amore con Filippo Bisciglia, durata ben 17 anni, ha deciso di aprirsi nel salotto di Caterina Balivo. Si chiama Stefano Russo, chi è il nuovo fidanzato di Pamela Camassa - facebook.com facebook

“Niente accade per caso”. Pamela Camassa volta pagina in amore dopo 17 anni #LVB x.com