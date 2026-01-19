Pamela Camassa ufficializza su Instagram la storia d' amore con Stefano Russo

Pamela Camassa ha annunciato su Instagram la sua relazione con Stefano Russo. La coppia avrebbe iniziato a frequentarsi dopo essersi incontrata sul campo da padel, seguendo la fine della sua lunga relazione con il conduttore di Temptation Island. L’annuncio conferma il nuovo capitolo della vita sentimentale di Pamela, segnato da un legame nato in modo spontaneo e discreto.

A due mesi dal romantico viaggio in Turchia, è arrivato il momento degli annunci ufficiali. Pamela Camassa, dopo 17 anni di amore con Filippo Bisciglia, ha ritrovato la felicità al fianco dell'imprenditore romano Stefano Russo e in queste ore ha deciso di condividere il primo selfie di coppia su Instagram. A pochi mesi dall'annuncio della separazione da Bisciglia, fatto dall'ex coppia su Instagram a settembre, la showgirl ha voluto condividere sui propri profili social il primo selfie di coppia col fidanzato Stefano Russo, impiegato nel circolo sportivo The Fox a Roma, dove secondo i bene informati sarebbe scoccata la scintilla tra i due. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Pamela Camassa fidanzata con Stefano Russo, la foto che ufficializza la storia con il nuovo compagno

Pamela Camassa ha condiviso sui social un’immagine che conferma la sua relazione con Stefano Russo. Dopo alcune anticipazioni e segnali discreti, la recente pubblicazione rappresenta il primo scatto ufficiale della coppia. La notizia mette fine a settimane di attesa e rumors, offrendo ai fan uno sguardo diretto sulla loro storia d’amore.

