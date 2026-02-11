Questa sera il Napoli esce dalla coppa Italia dopo una partita al cardiopalma contro il Como. L’errore di Lobotka dal dischetto condanna i partenopei alla eliminazione ai quarti di finale. La squadra di Conte sbaglia un rigore decisivo, e i lombardi approfittano della situazione per passare il turno. La partita si è conclusa con un punteggio di 7-8 dopo i rigori, con la squadra di Fabregas che vola in semifinale.

Napoli Como 7-8 dcr, undici metri fatali per la squadra di Conte. L’errore di Lobotka consente ai lariani di volare in semifinale. Il palcoscenico dello stadio Diego Armando Maradona ha regalato una serata di emozioni intense e colpi di scena nel confronto tra Napoli Como, terminato in parità dopo novanta minuti di battaglia agonistica. Dal dischetto la spuntano i lariani dopo una serie di ben 15 tiri. L’avvio del match ha mostrato un Napoli Como dai ritmi subito altissimi. La squadra ospite, guidata dal talento di Nico Paz, ha approcciato la gara con grande aggressività, trovando il vantaggio al 39?. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Napoli Como 7-8 dcr, l’errore di Lobotka condanna i partenopei all’eliminazione. Vola in semifinale la squadra di Fabregas

Il Napoli si prepara ad affrontare il Como in Coppa Italia con molte novità.

