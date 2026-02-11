otto anni sotto scacco del marito

Dopo otto anni di vessazioni e controlli, la donna ha deciso di denunciare il marito. Era sempre stato geloso e possessivo, impedendole di uscire da sola e controllandola in ogni movimento. Quando qualcosa non gli tornava, scatenava litigi e scenate che rendevano la vita impossibile. Ora, finalmente, cerca aiuto e spera in un cambiamento.

geloso e possessivo. La moglie non poteva uscire da sola, lui la controllava di continuo e se percepiva qualcosa che non gli andava bene a casa si scatenava il putiferio. Lancio di sedie, soprammobili, piatti, bicchieri. Una devastazione che ha portato a mobili rotti e alla paura della donna di andare al pronto soccorso per non scatenare altre ire funeste. A salvarla dal vortice della violenza domestica è stata un’amica che aveva percepito che in casa le cose non andavano bene. Ha raccolto le sue confidenze e l’ha convinta a chiamare insieme la polizia per allontanare il marito e mettersi in salvo con i suoi figli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

